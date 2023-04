Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag leichter

Aktien in diesem Artikel Lufthansa 9,47 EUR

Die Lufthansa-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 9,51 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Lufthansa-Aktie bisher bei 9,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,56 EUR. Bisher wurden via XETRA 175.651 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 11,16 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,81 Prozent. Am 01.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,31 EUR. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 78,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,69 EUR je Lufthansa-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lufthansa am 27.10.2022. Lufthansa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,68 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,15 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 10.068,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.207,00 EUR umgesetzt.

Lufthansa wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 03.05.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 25.04.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Lufthansa-Gewinn in Höhe von 1,11 EUR je Aktie aus.

