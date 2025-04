Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Montagmittag im Aufwind

Kursentwicklung

Die Aktie von Lufthansa zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Lufthansa-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,8 Prozent auf 6,08 EUR.

Das Papier von Lufthansa konnte um 11:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,8 Prozent auf 6,08 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Lufthansa-Aktie bei 6,13 EUR. Bei 6,06 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.660.259 Lufthansa-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,16 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 34,30 Prozent Plus fehlen der Lufthansa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 5,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Verlust von 11,39 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,297 EUR. Im Vorjahr erhielten Lufthansa-Aktionäre 0,300 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Lufthansa-Aktie bei 6,83 EUR.

Am 06.03.2025 lud Lufthansa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,46 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,06 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,44 Mrd. EUR – ein Plus von 7,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lufthansa 8,76 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.04.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 05.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,07 EUR je Lufthansa-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

MDAX-Wert Lufthansa-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lufthansa von vor 10 Jahren bedeutet

Minuszeichen in Frankfurt: So steht der MDAX am Donnerstagnachmittag

Handel in Frankfurt: So performt der MDAX am Donnerstagmittag