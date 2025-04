Lufthansa Aktie News: Anleger schicken Lufthansa am Montagnachmittag ins Plus

Lufthansa im Fokus

Die Aktie von Lufthansa zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,8 Prozent auf 6,07 EUR.

Die Lufthansa-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,8 Prozent auf 6,07 EUR. Die Lufthansa-Aktie legte bis auf 6,13 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,06 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.481.921 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,16 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,38 EUR am 06.08.2024. Mit einem Kursverlust von 11,36 Prozent würde die Lufthansa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,297 EUR. Im Vorjahr erhielten Lufthansa-Aktionäre 0,300 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,83 EUR für die Lufthansa-Aktie.

Am 06.03.2025 legte Lufthansa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Lufthansa ein EPS von 0,06 EUR je Aktie vermeldet. Lufthansa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,44 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,76 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Lufthansa wird am 29.04.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Lufthansa rechnen Experten am 05.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,07 EUR je Lufthansa-Aktie.

Redaktion finanzen.net

