Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Dienstagnachmittag stärker

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 6,88 EUR.

Die Lufthansa-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 6,88 EUR. In der Spitze legte die Lufthansa-Aktie bis auf 6,94 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,82 EUR. Von der Lufthansa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.852.956 Stück gehandelt.

Am 20.05.2023 markierte das Papier bei 9,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 30,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 6,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lufthansa-Aktie 8,35 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2023 0,300 EUR an Lufthansa-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,278 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 8,23 EUR für die Lufthansa-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lufthansa am 30.04.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,61 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,39 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lufthansa einen Umsatz von 7,02 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 31.07.2024 erwartet. Schätzungsweise am 31.07.2025 dürfte Lufthansa die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lufthansa-Aktie in Höhe von 1,26 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Montagshandel in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX letztendlich steigen

Handel in Frankfurt: MDAX sackt ab

Lufthansa-CEO will Kundenzufriedenheit optimieren - Lufthansa-Aktie legt zu