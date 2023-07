Lufthansa Aktie News: Lufthansa verbilligt sich am Freitagnachmittag

Kurs der Lufthansa

Die Aktie von Lufthansa gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lufthansa-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 8,83 EUR.

Die Lufthansa-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 8,83 EUR. Die Lufthansa-Aktie sank bis auf 8,82 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.193.923 Lufthansa-Aktien.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,16 EUR an. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 20,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 29.09.2022 auf bis zu 5,48 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 37,92 Prozent würde die Lufthansa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 11,85 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Lufthansa am 03.05.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,39 EUR gegenüber -0,49 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lufthansa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,84 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.017,00 EUR im Vergleich zu 5.363,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Lufthansa am 03.08.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 01.08.2024 dürfte Lufthansa die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa im Jahr 2023 1,28 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

