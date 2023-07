Lufthansa Aktie News: Lufthansa präsentiert sich am Freitagvormittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Lufthansa. Das Papier von Lufthansa konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 8,96 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Lufthansa-Papiere um 09:06 Uhr 0,2 Prozent. Kurzfristig markierte die Lufthansa-Aktie bei 8,96 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 130.912 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 11,16 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,58 Prozent hinzugewinnen. Am 29.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,48 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 11,85 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lufthansa am 03.05.2023. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Lufthansa ein Ergebnis je Aktie von -0,49 EUR vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.017,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 30,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lufthansa einen Umsatz von 5.363,00 EUR eingefahren.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Lufthansa wird am 03.08.2023 gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Lufthansa rechnen Experten am 01.08.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,28 EUR je Lufthansa-Aktie.

Redaktion finanzen.net

