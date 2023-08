Lufthansa Aktie News: Lufthansa büßt am Nachmittag ein

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Lufthansa gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 8,67 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die Lufthansa-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 8,67 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Lufthansa-Aktie bis auf 8,65 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 8,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.013.196 Lufthansa-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,16 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 5,48 EUR fiel das Papier am 29.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lufthansa-Aktie 36,79 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 11,84 EUR je Lufthansa-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Lufthansa am 01.08.2023. Es stand ein EPS von 0,73 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lufthansa noch ein Gewinn pro Aktie von 0,22 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Lufthansa im vergangenen Quartal 9.389,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lufthansa 8.462,00 EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Lufthansa am 02.11.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 31.10.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Lufthansa ein EPS in Höhe von 1,42 EUR in den Büchern stehen haben wird.

