Lufthansa Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Lufthansa

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Lufthansa gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lufthansa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,6 Prozent auf 8,00 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Lufthansa-Aktie notierte um 11:44 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 8,00 EUR. Der Kurs der Lufthansa-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 7,94 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 8,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.762.467 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,16 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lufthansa-Aktie somit 28,32 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 29.09.2022 Kursverluste bis auf 5,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 46,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 11,84 EUR aus.

Lufthansa veröffentlichte am 03.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,73 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8.462,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9.389,00 EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Lufthansa am 02.11.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 31.10.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,45 EUR je Lufthansa-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie legt zu: Bernstein bleibt bei "Underperform"-Bewertung für Lufthansa - "City Airlines" geplant

Lufthansa-Aktie gefragt: Meloni macht Druck auf EU-Kommission wegen Einstieg der Lufthansa bei Ita Airways

MDAX-Titel Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Lufthansa abgeworfen