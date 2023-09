Lufthansa Aktie News: Anleger schicken Lufthansa am Vormittag auf rotes Terrain

So entwickelt sich Lufthansa

Die Aktie von Lufthansa gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 8,09 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für die Lufthansa-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 8,09 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Lufthansa-Aktie bis auf 8,08 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 8,10 EUR. Der Tagesumsatz der Lufthansa-Aktie belief sich zuletzt auf 122.832 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 11,16 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 37,97 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,48 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 32,27 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 11,84 EUR je Lufthansa-Aktie an.

Am 03.08.2023 legte Lufthansa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,73 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lufthansa 0,22 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,95 Prozent auf 9.389,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8.462,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 02.11.2023 terminiert. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 31.10.2024 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,45 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

