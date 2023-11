Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

Blick auf Lufthansa-Kurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 7,69 EUR an der Tafel.

Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 7,69 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Bei 7,72 EUR erreichte die Lufthansa-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze büßte die Lufthansa-Aktie bis auf 7,69 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,71 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Lufthansa-Aktien beläuft sich auf 94.308 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (11,16 EUR) erklomm das Papier am 07.03.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 45,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.11.2023 bei 6,51 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,34 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,86 EUR.

Am 02.11.2023 hat Lufthansa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,00 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,68 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 10.275,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.068,00 EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Lufthansa wird am 07.03.2024 gerechnet. Schätzungsweise am 27.02.2025 dürfte Lufthansa die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Lufthansa-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,53 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

