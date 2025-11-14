Lufthansa Aktie News: Lufthansa zieht am Freitagmittag an
Die Aktie von Lufthansa gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Lufthansa-Papiere zuletzt 1,6 Prozent.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Lufthansa legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 7,90 EUR. Bei 8,00 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,78 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.979.029 Lufthansa-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.08.2025 bei 8,39 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,15 Prozent hinzugewinnen. Am 13.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,52 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 30,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,311 EUR. Im Vorjahr hatte Lufthansa 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 7,32 EUR je Lufthansa-Aktie aus.
Am 30.10.2025 legte Lufthansa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,81 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 0,92 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 11,20 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Am 06.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Lufthansa veröffentlicht werden. Am 04.03.2027 wird Lufthansa schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Lufthansa ein EPS in Höhe von 1,12 EUR in den Büchern stehen haben wird.
