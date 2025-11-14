DAX23.887 -0,6%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,23 -1,8%Nas23.035 +0,7%Bitcoin83.629 -2,5%Euro1,1618 -0,2%Öl64,45 +2,1%Gold4.110 -1,5%
Blick auf Aktienkurs

14.11.25 16:08 Uhr
Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag mit Kursplus

Die Aktie von Lufthansa zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Lufthansa-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 7,82 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
7,80 EUR -0,06 EUR -0,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Lufthansa konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 7,82 EUR. Die Lufthansa-Aktie legte bis auf 8,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,78 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.919.442 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 25.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,39 EUR an. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 7,27 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,52 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lufthansa-Aktie 29,34 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,300 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,311 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Lufthansa-Aktie wird bei 7,32 EUR angegeben.

Am 30.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,81 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,92 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,29 Prozent auf 11,20 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Lufthansa am 06.03.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 04.03.2027 werfen.

Experten taxieren den Lufthansa-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,12 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

