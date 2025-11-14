DAX23.829 -0,9%Est505.686 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,00 -3,5%Nas22.870 -2,3%Bitcoin83.301 -2,8%Euro1,1623 -0,1%Öl64,09 +1,6%Gold4.171 ±-0,0%
Lufthansa Aktie News: Lufthansa legt am Vormittag zu

14.11.25 09:22 Uhr
Lufthansa Aktie News: Lufthansa legt am Vormittag zu

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Lufthansa. Zuletzt konnte die Aktie von Lufthansa zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 7,90 EUR.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Lufthansa AG
7,86 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 7,90 EUR. Die Lufthansa-Aktie legte bis auf 7,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,78 EUR. Der Tagesumsatz der Lufthansa-Aktie belief sich zuletzt auf 353.651 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,39 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.08.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 6,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.01.2025 (5,52 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,06 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,311 EUR. Im Vorjahr hatte Lufthansa 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 7,32 EUR.

Am 30.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Lufthansa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,81 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,92 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Lufthansa im vergangenen Quartal 11,20 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lufthansa 10,74 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.03.2026 terminiert. Schätzungsweise am 04.03.2027 dürfte Lufthansa die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,12 EUR je Lufthansa-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com

Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
12.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10.11.2025Lufthansa Sector PerformRBC Capital Markets
05.11.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
03.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
31.10.2025Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
