Lufthansa Aktie News: Lufthansa präsentiert sich am Vormittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Lufthansa. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 8,15 EUR zu.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Lufthansa zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 8,15 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lufthansa-Aktie bisher bei 8,18 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,10 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 349.977 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,16 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 26,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 01.11.2023 auf bis zu 6,51 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Verlust von 20,10 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,36 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lufthansa am 02.11.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,68 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,06 Prozent auf 10.275,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.068,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Lufthansa am 07.03.2024 präsentieren. Lufthansa dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 27.02.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,53 EUR je Aktie in den Lufthansa-Büchern.

