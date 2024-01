Lufthansa Aktie News: Lufthansa präsentiert sich am Montagmittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von Lufthansa gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 7,55 EUR zu.

Um 11:48 Uhr stieg die Lufthansa-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 7,55 EUR. Der Kurs der Lufthansa-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 7,58 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,54 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 552.989 Lufthansa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,16 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 47,87 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 01.11.2023 Kursverluste bis auf 6,51 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 10,34 EUR für die Lufthansa-Aktie.

Am 02.11.2023 lud Lufthansa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,00 EUR gegenüber 0,68 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lufthansa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.275,00 EUR im Vergleich zu 10.068,00 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Lufthansa wird am 07.03.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 27.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Lufthansa.

Von Analysten wird erwartet, dass Lufthansa im Jahr 2023 1,53 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

