Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Montagnachmittag im Minus

Die Aktie von Lufthansa gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lufthansa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 7,51 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 7,51 EUR. Im Tief verlor die Lufthansa-Aktie bis auf 7,50 EUR. Bei 7,54 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 981.564 Lufthansa-Aktien.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 11,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 48,56 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 01.11.2023 auf bis zu 6,51 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 13,30 Prozent würde die Lufthansa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Lufthansa-Aktie bei 10,34 EUR.

Am 02.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,68 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Lufthansa 10.275,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10.068,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 07.03.2024 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Lufthansa dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 27.02.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lufthansa-Aktie in Höhe von 1,53 EUR im Jahr 2023 aus.

