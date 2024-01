Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Montagvormittag gesucht

Why Southwest Airlines (LUV) Shares Are Trading Lower

FTSE 100-Wert International Consolidated Airlines-Aktie: So viel hätte eine Investition in International Consolidated Airlines von vor 10 Jahren gekostet

Heute im Fokus

Alaska Airlines mit eigenen Qualitätskontrollen bei Boeing. Übernahmespekulationen bewegen Banken-Papiere. SoftwareONE lehnt Übernahmeangebot von Bain ab. Kontron rechnet mit weiterem Wachstum. Nordex kann Auftragseingang in Deutschland in 2023 um mehr als ein Drittel steigern. Rheinmetall erhält Bestellung im Millionenwert von Bundeswehr. Deutschland rutscht 2023 in Rezession: BIP ist in vergangenem Jahr gesunken.