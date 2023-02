Lufthansa Aktie News: Lufthansa wird am Mittwochmittag ausgebremst

Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:22 Uhr 1,4 Prozent auf 9,51 EUR. Die Lufthansa-Aktie sank bis auf 9,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 9,62 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.656.852 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.02.2023 auf bis zu 9,96 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,55 Prozent hinzugewinnen. Am 07.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,25 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 81,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie.

Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit 7,67 EUR.

Am 27.10.2022 hat Lufthansa die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa -0,15 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Lufthansa mit einem Umsatz von insgesamt 10.068,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.207,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 93,36 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Lufthansa am 03.03.2023 präsentieren. Lufthansa dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 14.03.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Lufthansa-Gewinn in Höhe von 0,756 EUR je Aktie aus.

