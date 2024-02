Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Donnerstagnachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Lufthansa gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 7,49 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 7,49 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lufthansa-Aktie bisher bei 7,56 EUR. Bei 7,45 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 1.459.036 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,16 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 48,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 6,51 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.11.2023). Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 13,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Lufthansa seine Aktionäre 2022 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,231 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Lufthansa-Aktie bei 10,33 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lufthansa am 02.11.2023. Das EPS wurde auf 1,00 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 0,68 EUR je Aktie verdient. Lufthansa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.275,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10.068,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.03.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der Lufthansa-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 27.02.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,53 EUR je Lufthansa-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

XETRA-Handel: MDAX verbucht zum Handelsende Zuschläge

Freundlicher Handel: MDAX steigt nachmittags

Freundlicher Handel: MDAX mittags mit Kursplus