Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Donnerstagvormittag mit positiven Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Lufthansa. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 7,48 EUR zu.

Das Papier von Lufthansa konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 7,48 EUR. Kurzfristig markierte die Lufthansa-Aktie bei 7,48 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,45 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 74.146 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,16 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lufthansa-Aktie somit 33,01 Prozent niedriger. Bei 6,51 EUR fiel das Papier am 01.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Lufthansa-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,231 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,33 EUR je Lufthansa-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lufthansa am 02.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,68 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.275,00 EUR – ein Plus von 2,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lufthansa 10.068,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Lufthansa dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Lufthansa rechnen Experten am 27.02.2025.

Experten taxieren den Lufthansa-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,53 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

XETRA-Handel: MDAX verbucht zum Handelsende Zuschläge

Freundlicher Handel: MDAX steigt nachmittags

Freundlicher Handel: MDAX mittags mit Kursplus