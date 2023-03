Lufthansa Aktie News: Anleger schicken Lufthansa am Nachmittag ins Minus

Um 15:52 Uhr ging es für die Lufthansa-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,6 Prozent auf 9,93 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Lufthansa-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 9,81 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,38 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 5.649.918 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 11,16 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,99 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 01.07.2022 auf bis zu 5,31 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 86,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Lufthansa-Aktie bei 10,12 EUR.

Am 27.10.2022 hat Lufthansa die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,68 EUR, nach -0,15 EUR im Vorjahresvergleich. Lufthansa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.068,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 93,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.207,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Lufthansa wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 03.05.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 25.04.2024 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lufthansa-Aktie in Höhe von 1,05 EUR im Jahr 2023 aus.

