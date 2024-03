Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Mittag nordwärts

Lufthansa im Fokus

Die Aktie von Lufthansa gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 6,80 EUR zu.

Um 11:47 Uhr wies die Lufthansa-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 6,80 EUR nach oben. Die Lufthansa-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,86 EUR aus. Bei 6,77 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 1.504.020 Lufthansa-Aktien gehandelt.

Am 05.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,49 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 54,12 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,51 EUR am 01.11.2023. Mit Abgaben von 4,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Lufthansa-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,302 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 9,34 EUR an.

Am 07.03.2024 legte Lufthansa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,68 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 13,18 Prozent auf 8.741,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.068,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 06.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa im Jahr 2024 1,47 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

