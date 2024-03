Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Lufthansa. Zuletzt sprang die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 6,85 EUR zu.

Um 09:06 Uhr stieg die Lufthansa-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 6,85 EUR. Bei 6,85 EUR erreichte die Lufthansa-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,77 EUR. Der Tagesumsatz der Lufthansa-Aktie belief sich zuletzt auf 278.721 Aktien.

Am 05.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,49 EUR. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 53,13 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,51 EUR. Dieser Wert wurde am 01.11.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,89 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Lufthansa-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,302 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 9,34 EUR für die Lufthansa-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lufthansa am 07.03.2024 vor. Mit einem EPS von 0,06 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Lufthansa mit 0,68 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 13,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10.068,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 8.741,00 EUR.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 30.04.2024 erwartet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 06.05.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,47 EUR je Lufthansa-Aktie belaufen.

