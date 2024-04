Lufthansa Aktie News: Anleger greifen bei Lufthansa am Vormittag zu

Lufthansa im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Lufthansa. Das Papier von Lufthansa legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 6,98 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 6,98 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lufthansa-Aktie bei 7,02 EUR. Bei 6,88 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 781.787 Lufthansa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 9,98 EUR markierte der Titel am 20.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 42,96 Prozent hinzugewinnen. Bei 6,51 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Lufthansa-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,300 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,315 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 8,69 EUR je Lufthansa-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lufthansa am 07.03.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,68 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 13,18 Prozent zurück. Hier wurden 8.741,00 EUR gegenüber 10.068,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 06.05.2025 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Lufthansa-Gewinn in Höhe von 1,46 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa, Ölpreise & Co.: Eskalation im Iran-Israel-Konflikt

Börse Frankfurt: MDAX präsentiert sich letztendlich schwächer

Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX in Grün