Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag mit Aufschlag

Die Lufthansa-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 9,19 EUR. Bei 9,23 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 9,21 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 398.590 Lufthansa-Aktien.

Am 07.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,16 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 21,38 Prozent Plus fehlen der Lufthansa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,31 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 73,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 11,11 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lufthansa am 03.05.2023 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Lufthansa ein Ergebnis je Aktie von -0,49 EUR vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Lufthansa 7.017,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 30,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5.363,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 03.08.2023 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 01.08.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,23 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

