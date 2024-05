Lufthansa Aktie News: Lufthansa tritt am Mittwochnachmittag auf der Stelle

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Lufthansa zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Die Lufthansa-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 6,84 EUR.

Anleger zeigten sich um 15:52 Uhr bei der Lufthansa-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 6,84 EUR. Im Tageshoch stieg die Lufthansa-Aktie bis auf 6,93 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Lufthansa-Aktie bisher bei 6,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,86 EUR. Bisher wurden heute 2.317.358 Lufthansa-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.05.2023 bei 9,93 EUR. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 31,13 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,30 EUR am 17.04.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lufthansa-Aktie 7,87 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR an Lufthansa-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,278 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 8,23 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lufthansa am 30.04.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,61 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Lufthansa mit einem Umsatz von insgesamt 7,39 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,02 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,34 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2024 erfolgen. Schätzungsweise am 31.07.2025 dürfte Lufthansa die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Lufthansa im Jahr 2024 1,26 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

