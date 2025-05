Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Donnerstagmittag gefragt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Lufthansa zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Lufthansa zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 6,59 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Lufthansa-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 6,59 EUR. In der Spitze gewann die Lufthansa-Aktie bis auf 6,61 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.895.999 Lufthansa-Aktien.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,16 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 23,82 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,38 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Verlust von 18,30 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Lufthansa-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,300 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,287 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,72 EUR.

Am 29.04.2025 hat Lufthansa die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,74 EUR gegenüber -0,61 EUR im Vorjahresquartal verkündet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,13 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lufthansa einen Umsatz von 7,39 Mrd. EUR eingefahren.

Die Lufthansa-Bilanz für Q2 2025 wird am 31.07.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Experten taxieren den Lufthansa-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,03 EUR je Aktie.

