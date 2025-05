Lufthansa Aktie News: Anleger schicken Lufthansa am Donnerstagvormittag ins Plus

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Lufthansa. Zuletzt sprang die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 6,59 EUR zu.

Die Lufthansa-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 6,59 EUR. Die Lufthansa-Aktie legte bis auf 6,61 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 6,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 498.463 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 8,16 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,75 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 5,38 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,35 Prozent.

Lufthansa-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,287 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,72 EUR an.

Am 29.04.2025 hat Lufthansa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,74 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lufthansa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,13 Mrd. EUR im Vergleich zu 7,39 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 31.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Lufthansa veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Lufthansa-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 30.07.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lufthansa-Aktie in Höhe von 1,03 EUR im Jahr 2025 aus.

