Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag im Minus

Das Papier von Lufthansa befand sich um 16:27 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 9,35 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Lufthansa-Aktie bei 9,25 EUR. Mit einem Wert von 9,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Lufthansa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.048.327 Stück gehandelt.

Am 07.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,16 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,40 Prozent hinzugewinnen. Am 01.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,31 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 43,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Lufthansa-Aktie bei 11,11 EUR.

Lufthansa veröffentlichte am 03.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,39 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,49 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.017,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 30,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.363,00 EUR in den Büchern standen.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Lufthansa wird am 03.08.2023 gerechnet. Die Veröffentlichung der Lufthansa-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 01.08.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,26 EUR je Lufthansa-Aktie.

