Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag mit Einbußen

Das Papier von Lufthansa gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 9,46 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Lufthansa-Aktie bis auf 9,45 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 9,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 81.085 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,16 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 15,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.07.2022 (5,31 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 43,82 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Lufthansa-Aktie bei 11,11 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Lufthansa am 03.05.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,39 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,49 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lufthansa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,84 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.017,00 EUR im Vergleich zu 5.363,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Lufthansa am 03.08.2023 vorlegen. Lufthansa dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 01.08.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Lufthansa-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,26 EUR je Aktie.

