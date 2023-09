Lufthansa Aktie News: Lufthansa zieht am Freitagnachmittag an

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Lufthansa gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 8,09 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 8,09 EUR zu. Die Lufthansa-Aktie zog in der Spitze bis auf 8,17 EUR an. Mit einem Wert von 8,15 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 1.810.460 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 11,16 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 37,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2022 (5,48 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,30 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 11,84 EUR für die Lufthansa-Aktie.

Am 03.08.2023 lud Lufthansa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS belief sich auf 0,73 EUR gegenüber 0,22 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 9.389,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8.462,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.11.2023 veröffentlicht. Schätzungsweise am 31.10.2024 dürfte Lufthansa die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,45 EUR je Aktie in den Lufthansa-Büchern.

