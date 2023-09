Lufthansa Aktie News: Anleger greifen bei Lufthansa am Freitagvormittag zu

Aktie im Blick

Die Aktie von Lufthansa zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Lufthansa-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 8,13 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 8,13 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lufthansa-Aktie bei 8,17 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,15 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 110.418 Lufthansa-Aktien.

Bei 11,16 EUR markierte der Titel am 07.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 29.09.2022 Kursverluste bis auf 5,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 11,84 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Lufthansa am 03.08.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,73 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,95 Prozent auf 9.389,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8.462,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 02.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Lufthansa veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 31.10.2024 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Lufthansa ein EPS in Höhe von 1,45 EUR in den Büchern stehen haben wird.

