Lufthansa Aktie News: Lufthansa verbilligt sich am Montagmittag

15.09.25 12:09 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Lufthansa. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 7,41 EUR.

Das Papier von Lufthansa gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:46 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 7,41 EUR abwärts. Die Lufthansa-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 7,39 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,46 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 650.641 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 25.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,39 EUR. Gewinne von 13,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 13.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 5,52 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lufthansa-Aktie 25,49 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,301 EUR, nach 0,300 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 7,21 EUR je Lufthansa-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Lufthansa am 31.07.2025. Es stand ein EPS von 0,84 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lufthansa noch ein Gewinn pro Aktie von 0,39 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 10,32 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 10,01 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Lufthansa möglicherweise am 03.11.2026 präsentieren.

In der Lufthansa-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,12 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

