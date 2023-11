Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Mittwochnachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Lufthansa zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Lufthansa-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Die Lufthansa-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 7,89 EUR. Bei 7,96 EUR erreichte die Lufthansa-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,80 EUR. Der Tagesumsatz der Lufthansa-Aktie belief sich zuletzt auf 2.270.945 Aktien.

Am 07.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,16 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 41,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 01.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,51 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Lufthansa-Aktie bei 10,86 EUR.

Lufthansa ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,00 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,68 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10.275,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10.068,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.03.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 27.02.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lufthansa einen Gewinn von 1,53 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

