Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Freitagmittag mit roten Vorzeichen

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 8,16 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Lufthansa-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:47 Uhr um 0,2 Prozent auf 8,16 EUR nach. Im Tief verlor die Lufthansa-Aktie bis auf 8,15 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 8,23 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.267.968 Lufthansa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 11,16 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2023). Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 36,78 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 6,51 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.11.2023). Mit einem Kursverlust von 20,17 Prozent würde die Lufthansa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,36 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lufthansa am 02.11.2023. Das EPS wurde auf 1,00 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,68 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10.068,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10.275,00 EUR ausgewiesen.

Am 07.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 27.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,53 EUR je Aktie in den Lufthansa-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: MDAX zum Handelsende mit Kursplus

Börse Frankfurt: MDAX klettert nachmittags kräftig

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX geht am Donnerstagmittag nahezu durch die Decke