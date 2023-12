Lufthansa Aktie News: Lufthansa gewinnt am Freitagvormittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Lufthansa zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Lufthansa-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 8,26 EUR.

Die Lufthansa-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 8,26 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lufthansa-Aktie bei 8,27 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,23 EUR. Zuletzt wechselten 397.432 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 07.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,16 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 35,08 Prozent Luft nach oben. Bei 6,51 EUR fiel das Papier am 01.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,17 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 10,36 EUR für die Lufthansa-Aktie.

Am 02.11.2023 hat Lufthansa die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,00 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,68 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.275,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.068,00 EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 07.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 27.02.2025 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,53 EUR je Lufthansa-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

