Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Donnerstagmittag um Nulllinie

Anleger zeigten sich um 12:06:42 Uhr bei der Lufthansa-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 9,65 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lufthansa-Aktie bei 9,72 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Lufthansa-Aktie bis auf 9,61 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,67 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.284.820 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (9,96 EUR) erklomm das Papier am 03.02.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lufthansa-Aktie. Am 07.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,25 EUR ab. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 83,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,67 EUR je Lufthansa-Aktie an.

Lufthansa gewährte am 27.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,68 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,15 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 93,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.207,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10.068,00 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 03.03.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 14.03.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 0,756 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

