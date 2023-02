Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Nachmittag um Nulllinie

Mit einem Kurs von 9,64 EUR zeigte sich die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel um 04:06:57 Uhr kaum verändert. Die Lufthansa-Aktie zog in der Spitze bis auf 9,72 EUR an. Die Abwärtsbewegung der Lufthansa-Aktie ging bis auf 9,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,67 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.062.544 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 9,96 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 3,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,25 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Verlust von 83,56 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 7,67 EUR je Lufthansa-Aktie aus.

Am 27.10.2022 äußerte sich Lufthansa zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 10.068,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.207,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 03.03.2023 terminiert. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 14.03.2024 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lufthansa-Aktie in Höhe von 0,756 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie etwas höher: IT-Systeme laufen nach gravierendem Ausfall wieder hoch - Wieder Landungen in Frankfurt möglich

Fraport-Aktie steigt: ver.di bestreikt am Freitag deutsche Flughäfen

Lufthansa-Aktie in Grün: Lufthansa launcht Tarif für nachhaltiges Fliegen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG

Bildquellen: Kvini / Shutterstock.com