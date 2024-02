Lufthansa Aktie News: Lufthansa präsentiert sich am Freitagmittag stärker

Lufthansa im Fokus

Die Aktie von Lufthansa zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Lufthansa-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 7,51 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Lufthansa-Aktie sogar auf 7,52 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 7,47 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 827.299 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (11,16 EUR) erklomm das Papier am 07.03.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 48,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 01.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,51 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 15,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,231 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,33 EUR je Lufthansa-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lufthansa am 02.11.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,68 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 10.275,00 EUR gegenüber 10.068,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Lufthansa am 07.03.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 27.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Lufthansa.

In der Lufthansa-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,53 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Handel in Frankfurt: MDAX schlussendlich mit Kursplus

Aufschläge in Frankfurt: MDAX verbucht Gewinne

MDAX aktuell: MDAX im Aufwind