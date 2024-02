Lufthansa im Fokus

Lufthansa Aktie News: Lufthansa gewinnt am Freitagvormittag

16.02.24 09:22 Uhr

Die Aktie von Lufthansa gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 7,45 EUR.

Werbung

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 7,45 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lufthansa-Aktie bei 7,48 EUR. Bei 7,47 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 63.725 Lufthansa-Aktien. Am 07.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 11,16 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Kursplus von 49,76 Prozent wieder erreichen. Am 01.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,51 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 12,60 Prozent Luft nach unten. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,231 EUR. Im Vorjahr erhielten Lufthansa-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,33 EUR. Am 02.11.2023 äußerte sich Lufthansa zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,00 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lufthansa 0,68 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Lufthansa 10.275,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10.068,00 EUR erwirtschaftet worden. Am 07.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Lufthansa veröffentlicht werden. Lufthansa dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 27.02.2025 präsentieren. Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Lufthansa ein EPS in Höhe von 1,53 EUR in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie Handel in Frankfurt: MDAX schlussendlich mit Kursplus Aufschläge in Frankfurt: MDAX verbucht Gewinne MDAX aktuell: MDAX im Aufwind

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com