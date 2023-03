Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Donnerstagmittag in Grün

Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:49 Uhr 1,5 Prozent auf 10,04 EUR. Kurzfristig markierte die Lufthansa-Aktie bei 10,24 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,13 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.852.239 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,16 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 01.07.2022 auf bis zu 5,31 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lufthansa-Aktie 88,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 10,12 EUR für die Lufthansa-Aktie aus.

Lufthansa veröffentlichte am 27.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,68 EUR, nach -0,15 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Lufthansa 10.068,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 93,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5.207,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.05.2023 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von Lufthansa rechnen Experten am 25.04.2024.

In der Lufthansa-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,08 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

