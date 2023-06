Lufthansa Aktie News: Lufthansa gibt am Vormittag ab

Aktien in diesem Artikel Lufthansa 9,33 EUR

-0,63% Charts

News

Analysen

Um 09:06 Uhr fiel die Lufthansa-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 9,32 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Lufthansa-Aktie ging bis auf 9,32 EUR. Bei 9,38 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 101.298 Lufthansa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 11,16 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,78 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.07.2022 bei 5,31 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,98 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Lufthansa-Aktie bei 11,11 EUR.

Lufthansa ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Lufthansa ein Ergebnis je Aktie von -0,49 EUR vermeldet. Beim Umsatz wurden 7.017,00 EUR gegenüber 5.363,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Lufthansa wird am 03.08.2023 gerechnet. Lufthansa dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 01.08.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,26 EUR je Lufthansa-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Fraport-Aktie legt zu: Normaler Betrieb trotz 'Air Defender'

Lufthansa-Aktie: Was Analysten von Lufthansa erwarten

Lufthansa-Aktie tiefer: Lufthansa-Chef hält Beratungen über mögliche TAP-Übernahme für verfrüht

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG

Bildquellen: Robert Sarosiek / Shutterstock.com