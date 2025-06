Lufthansa Aktie News: Lufthansa zieht am Vormittag an

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 6,91 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,4 Prozent auf 6,91 EUR. Der Kurs der Lufthansa-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 6,92 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,88 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 527.924 Lufthansa-Aktien.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,16 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lufthansa-Aktie 18,09 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,38 EUR am 06.08.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,08 Prozent.

Lufthansa-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,293 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,72 EUR.

Lufthansa ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,74 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 8,13 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,39 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Lufthansa am 31.07.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 30.07.2026.

Den erwarteten Gewinn je Lufthansa-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,02 EUR fest.

