Lufthansa Aktie News: Lufthansa zieht am Mittag an

Kursverlauf

Die Aktie von Lufthansa zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Lufthansa-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 8,64 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 8,64 EUR zu. In der Spitze legte die Lufthansa-Aktie bis auf 8,70 EUR zu. Bei 8,57 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 579.220 Lufthansa-Aktien.

Bei 11,16 EUR markierte der Titel am 07.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,12 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lufthansa-Aktie. Am 29.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 5,48 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lufthansa-Aktie 57,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 11,84 EUR.

Lufthansa gewährte am 01.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,73 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,22 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lufthansa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,95 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9.389,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 8.462,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Lufthansa am 02.11.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 31.10.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lufthansa-Aktie in Höhe von 1,42 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

