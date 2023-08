Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag auf grünem Terrain

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Lufthansa. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 8,70 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr stieg die Lufthansa-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 8,70 EUR. Die Lufthansa-Aktie legte bis auf 8,71 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 8,57 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 939.826 Lufthansa-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,16 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 28,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 5,48 EUR fiel das Papier am 29.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 36,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 11,84 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lufthansa am 01.08.2023. Das EPS wurde auf 0,73 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8.462,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9.389,00 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 02.11.2023 erwartet. Am 31.10.2024 wird Lufthansa schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,42 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie verliert dennoch: Chef der Lufthansa-Tochter Eurowings rechnet nicht mit Konsumflaute - Gewinn erwartet

Lufthansa-Aktie steigt: Lufthansa-Piloten akzeptieren neuen Tarifvertrag

MDAX-Papier Lufthansa-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lufthansa verdient