Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag mit Verlusten

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Lufthansa. Zuletzt ging es für die Lufthansa-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 7,09 EUR.

Die Lufthansa-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,3 Prozent auf 7,09 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Lufthansa-Aktie ging bis auf 7,02 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,06 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 904.488 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 11,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 57,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 15.10.2022 Kursverluste bis auf 6,37 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 10,17 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 11,66 EUR je Lufthansa-Aktie an.

Lufthansa veröffentlichte am 03.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,73 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Lufthansa 9.389,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8.462,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 02.11.2023 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 29.10.2024.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa im Jahr 2023 1,45 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX verbucht schlussendlich Abschläge

Freitagshandel in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX nachmittags

Lufthansa-Aktie verbilligt sich: Lufthansa setzt weitere Linienflüge nach Tel Aviv aus