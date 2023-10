Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Montagnachmittag gesucht

Lufthansa im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Lufthansa. Zuletzt sprang die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 7,12 EUR zu.

Um 15:52 Uhr stieg die Lufthansa-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 7,12 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Lufthansa-Aktie bei 7,15 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,06 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Lufthansa-Aktien beläuft sich auf 1.370.908 Stück.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,16 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lufthansa-Aktie somit 36,16 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.10.2022 (6,37 EUR). Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 11,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 11,66 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Lufthansa am 03.08.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,73 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 9.389,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8.462,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Lufthansa-Bilanz für Q3 2023 wird am 02.11.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 29.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Lufthansa.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,45 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

