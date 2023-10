Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Lufthansa gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Lufthansa-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 7,14 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Lufthansa-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 7,14 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Lufthansa-Aktie bei 7,15 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,06 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 190.368 Lufthansa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 11,16 EUR markierte der Titel am 07.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 56,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lufthansa-Aktie. Am 15.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,37 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit 11,66 EUR.

Lufthansa ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,73 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9.389,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8.462,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 02.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 29.10.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Lufthansa-Gewinn in Höhe von 1,45 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

