Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag mit Kursplus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 7,94 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 7,94 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Lufthansa-Aktie sogar auf 7,95 EUR. Bei 7,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 164.729 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 11,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 40,63 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,51 EUR am 01.11.2023. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 17,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Lufthansa-Aktie bei 10,86 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lufthansa am 02.11.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,00 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,68 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Lufthansa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.275,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10.068,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Lufthansa wird am 07.03.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 27.02.2025 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Lufthansa-Gewinn in Höhe von 1,53 EUR je Aktie aus.

