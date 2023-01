Lufthansa Aktie News: Lufthansa stabilisiert sich am Nachmittag

Bei der Lufthansa-Aktie ließ sich um 04:22 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 8,81 EUR. Die Lufthansa-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 8,86 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Lufthansa-Aktie bei 8,70 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,81 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.112.883 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 16.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,86 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 0,58 Prozent Luft nach oben. Am 07.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 5,25 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 67,83 Prozent würde die Lufthansa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Lufthansa-Aktie wird bei 7,20 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lufthansa am 27.10.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,68 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa -0,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 93,36 Prozent auf 10.068,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.207,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 03.03.2023 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Lufthansa rechnen Experten am 14.03.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Lufthansa im Jahr 2022 0,688 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

